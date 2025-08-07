Arman Tsarukyan desafía a Ilia Topuria y exige el título UFC: “Soy el verdadero número uno”

Arman Tsarukyan peleador armenio y actual número dos del ranking de peso ligero en UFC, sigue enviando mensajes directos a Ilia Topuria, insistiendo en que merece disputar el título. En una reciente entrevista con el periodista Kamil Gadzhiev, Tsarukyan dejó claro que no piensa ceder terreno: “Soy el número uno en el ránking, pero UFC puede hacer lo que quiera. Incluso si no recibo la oportunidad titular, seguiré ganando y no tendrán otra opción”.

Aunque técnicamente figura como número dos, Arman Tsarukyan ocupaba el primer puesto antes de que Islam Makhachev dejara vacante el cinturón, situación que cambió cuando Topuria se coronó campeón en junio. Desde entonces, Makhachev ha subido a peso wélter, lo que abre un hueco que Arman quiere ocupar con urgencia. Según sus palabras, hay un 70% de posibilidades de que su próximo rival sea precisamente el campeón hispano-georgiano: “Ni siquiera me ofrecieron otra pelea. Estamos negociando únicamente una pelea por el título”.

Los planes de Ilia Topuria en UFC

Por su parte, Ilia Topuria ha dejado entrever que UFC tiene otros planes, con nombres como Justin Gaethje o incluso Paddy Pimblett en la baraja, pero sin mención alguna a Tsarukyan. Cabe recordar que el armenio estuvo cerca de enfrentarse a Makhachev en UFC 311, pero una lesión de espalda de último minuto arruinó la pelea y provocó la ira de Dana White, presidente de UFC, quien desde entonces ha puesto condiciones estrictas para su retorno al primer plano.

Esa situación comenzó a cambiar a finales de junio, cuando Tsarukyan fue seleccionado como el peleador de reserva para la histórica pelea en la que Topuria se convirtió en doble campeón invicto. A pesar de estar “castigado” por su plantón anterior, la UFC volvió a confiar en él para estar preparado en caso de emergencia. En el pesaje oficial, Arman cumplió con las 155 libras requeridas, lo que fue visto como un gesto de compromiso que suavizó la relación con la compañía.

No obstante, la posibilidad de un combate directo con Topuria sigue sin estar garantizada. Dan Hooker ha lanzado el guante al armenio en las últimas semanas, y aunque Tsarukyan no descarta enfrentarlo, solo lo haría si le aseguraran una pelea por el título tras esa victoria. Por ahora, el armenio continúa alimentando una creciente rivalidad con ‘El Matador’, en una estrategia que busca posicionarlo como el próximo gran desafío del campeón.