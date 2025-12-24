El 25 de diciembre de 2025 se conmemora la Navidad en todo el planeta, pero debido a la distribución de los husos horarios, no todos los países comienzan la celebración al mismo tiempo.

La Isla de Navidad, situada en Kiribati y ubicada en el Pacífico Central, fue el primer territorio en recibir la llegada de la Navidad este año. En contraste, las Islas Baker y Howland, que pertenecen a Estados Unidos y se encuentran en el Pacífico occidental, serán los últimos en sumarse a los festejos.

De acuerdo con el portal especializado Time and Date, los primeros diez países o territorios en iniciar la celebración navideña se encuentran en la parte oriental del planeta, donde el huso horario marca la transición temprana hacia el 25 de diciembre.

Por otro lado, los últimos en celebrar la Navidad están localizados en las franjas horarias más occidentales, próximas a la Línea Internacional de Cambio de Fecha, lo que provoca que en esos sitios la llegada del 25 de diciembre se retrase casi un día en comparación con los lugares que ya disfrutan de la festividad.

Esta diferencia horaria se explica por la división de la Tierra en 24 husos horarios, cada uno con una hora de diferencia respecto al meridiano de Greenwich, que determina la hora oficial en cada país o territorio.

Así, mientras en un punto del planeta ya se vive la Navidad, en otro aún resta tiempo para que comience oficialmente el día 25 de diciembre.