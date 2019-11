Atlético Tucumán no pudo con San Lorenzo y desperdició la chance de quedar arriba

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Atlético Tucumán (23 puntos) no pudo esta noche con San Lorenzo (20), con el que finalmente igualó 2-2, resultado que lo privó de subirse provisoriamente a lo más alto de la tabla de posiciones, al disputarse la 14ta. Fecha de la Superliga.



Un gol de cabeza del ingresado Nicolás Blandi (St. 40m.) le permitió al 'Ciclón' conseguir el empate, cuando los dirigidos por Ricardo Zielinski ya saboreaban el sexto éxito en hilera.



De esta manera, el 'Decano' quedó a dos puntos de la línea de los líderes Boca Juniors (jugará mañana ante Unión de Santa Fe), Argentinos Juniors (se enfrentará el lunes a Newell's) y Lanús (perdió hoy con Defensa y Justicia).



El conjunto de Boedo, conducido por el DT Diego Monárriz, sumó esta noche su segundo encuentro sin derrotas, luego de la debacle de resultados que provocó la partida del anterior entrenador, el santafesino Juan Antonio Pizzi.



En el contexto de un encuentro atractivo, con alternativas cambiantes, Atlético siempre lució más ordenado y con mayor determinación, a partir de lo que gestó Gonzalo Castellani y lo que exigió Javier Toledo.



Al equipo local lo ayudó ponerse rápido en ventaja, cuando Leandro Díaz (11m.) desvió en el área un cabezazo de Guillermo Acosta y le cambió la dirección a Sebastián Torrico.



En esos 45m iniciales, Atlético justificó la diferencia ante un San Lorenzo que se mostró apático, confundido en la mitad de la cancha y casi sin inquietar a la valla del experimentado Cristian Lucchetti.



San Lorenzo reaccionó en la segunda mitad y consiguió establecer la paridad provisoria, con una muy buena aparición de Bruno Pittón que contó con la definición del paraguayo Angel Romero (9m.).



Con una buena labor de Lucas Menossi y el criterioso despliegue de Oscar Romero (ex Racing), el conjunto 'azulgrana' equiparó las acciones, aunque se expuso a las réplicas de un combinado tucumano que nunca resignó la posibilidad de volver a situarse en ventaja.



En una de esas maniobras hubo una muy buena definición de Leonardo Heredia (entró por el lesionado Leandro Díaz), quien colocó la pelota lejos del alcance del mendocino Torrico para desatar la algarabía en el estadio Monumental José Fierro.



Pero la expulsión del mediocampista Cristian Erbes (38m.) complicó los planes finales del equipo del 'Ruso' Zielinski porque San Lorenzo cargó con insistencia en procura de llevarse premio.



Y lo obtuvo a través del goleador Blandi, que metió un cabezazo tras tiro de esquina, para estampar el empate definitivo.



En los minutos de cierre, el elenco de Boedo estuvo más cerca de la victoria, con los atrevidos ingresos de los pibes Julián Palacios (debutante) y Luis Sequeira (segundo partido en Primera), quienes le dieron cierta frescura al ataque del 'Ciclón' y hasta pudieron dejar con las manos vacías al público local.







Síntesis-







Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral y Fabián Monzón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes y Ariel Rojas; Gonzalo Castellani; Leandro Díaz y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski



San Lorenzo: Sebastián Torrico; Marcelo Herrera, Gonzalo Rodríguez, Fabricio Coloccini, Ramón Arias; Juan Ramírez, Lucas Menossi, Bruno Pittón y Angel Romero; Oscar Romero; Adolfo Gaich. DT: Diego Monárriz.







Gol en el primer tiempo; 11m. L. Díaz (AT)







Goles en el segundo tiempo: 9m. Angel Romero (SL); 26m. Heredia (AT); 40m. Blandi (SL)







Cambio en el primer tiempo: 30m. Leonardo Heredia por L. Díaz (AT). En el segundo; 22m. Lucas Melano por Rojas (AT); 31m. Julián Palacios por Herrera (SL); 32m. Ramiro Carrera por Castellani (AT); 34m. Nicolás Blandi por Juan Ramírez (SL); 41m. Luis Sequeira por Oscar Romero (SL)







Incidencia en el segundo tiempo: 38m. Expulsado Erbes (AT)







Amonestados: Angel Romero, J. Ramírez, G. Rodríguez (SL) Cabral, Castellani, Toledo, Lucchetti (AT)







Estadio: Monumental José Fierro







Arbitro: Yael Falcón Pérez