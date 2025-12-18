Matías Arrigazzi, de Greenpeace, advirtió que la reforma a la Ley de Glaciares ataca la "raíz" de la ley pionera de 2010 y "desprotege reservas hídricas estratégicas". El proyecto oficial modifica la ley original, que fue modelo en el mundo, y deja al criterio de cada provincia qué proteger y qué no.

Según Arrigazzi, el nuevo enfoque implica que el criterio pueda ser administrativo en lugar de técnico, lo que permite que una decisión política o administrativa determine qué es prioritario para conservar y qué no. Esto contradice la justificación del proyecto, que plantea actuar "cuidando al agua".

La reforma también se centra en las áreas periglaciares, que rodean a los glaciares y forman un sistema integrado. Arrigazzi explicó que el ambiente periglacial es un regulador y un ambiente estacional que alimenta y dosifica el agua que se va por los cursos de río, que alimentan a buena parte del país.

Frente a los argumentos oficiales que califican a la ley actual como "severamente restrictiva", Arrigazzi cuestionó: "¿Qué significa severamente restrictiva? Porque protege 'demasiado'". Recordó que la ley original resalta que hay que cuidar el agua, primero, porque sin agua no hay vida, y segundo, porque es la que permite que se desarrollen muchas de las actividades económicas y mucha de la producción de alimentos.

El representante de Greenpeace elevó el tono de la crítica al señalar aspectos jurídicos. "Esto es inconstitucional, está claro, porque es un retroceso, es una regresión ambiental y la constitución no lo permite", aseveró. También lo consideró "violatorio de acuerdos internacionales como el acuerdo de Escazú".

Arrigazzi expresó su esperanza de que "realmente se discuta" un modelo de desarrollo sostenible en el Congreso. "No es que se esté discutiendo la actividad en sí, sino que lo que se está discutiendo es este tipo de modelo que nos están proponiendo, porque no es sostenible en el tiempo", argumentó. Concluyó con una advertencia final: "Lo que puede ser un aparente crecimiento hoy, está amenazando el futuro y la seguridad de las generaciones siguientes".