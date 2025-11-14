Atraparon a un famoso ladrón que era buscado en San Juan y Mendoza

Un hombre de apellido López fue detenido por la Policía luego de ser señalado como presunto autor de una serie de robos bajo la modalidad de arrebatos en distintas zonas del Gran San Juan. López había sido identificado como autor de varios robos en distintas zonas de la provincia.

Según fuentes policiales, el sospechoso posee antecedentes por delitos contra la propiedad en Mendoza y habría continuado con su actividad delictiva en San Juan. La Policía lo buscaba por robos tanto en San Juan como en Mendoza.

Uno de los hechos delictivos más recientes que se le atribuyen ocurrió en Chimbas, donde dos mujeres denunciaron que les habían arrebatado sus teléfonos celulares. Tras labores de investigación y análisis de registros, la policía logró identificar al presunto autor y obtuvo una orden de allanamiento para su domicilio.

En el operativo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad, se logró el secuestro de una motocicleta y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el robo.