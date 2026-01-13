El Gobierno nacional confirmó que, en aplicación de los mecanismos de actualización automáticos vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), las jubilaciones, la AUH y otras asignaciones familiares recibirán un aumento en sus montos a partir de febrero de 2026, como consecuencia de la inflación difundida por el Indec para diciembre de 2025, que fue de 2,8%.

Este incremento forma parte del sistema de actualización trimestral que ajusta las prestaciones sociales según la variación de precios y de salarios, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios ante el avance de los precios.

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024. De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedarán en febrero de la siguiente manera, sin contar el bono:

La jubilación mínima: $$359.079,70;

La jubilación máxima: $2.416.266,40;

La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $287.263,76;

Las Pensiones no Contributivas (PNC): $251.355,78

La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $164.262,57.

En tanto, el bono de refuerzo para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo suele confirmarse en los días previos al inicio del cronograma mensual de pagos. Desde marzo de 2024, ese extra está congelado en hasta $70.000 mensuales.

Aumento AUH y otras asignaciones de Anses

La AUH y otras asignaciones quedarían desde febrero de la siguiente manera, dada la inflación de 2,8% en diciembre que reportó el INDEC.