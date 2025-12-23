En la antigüedad romana, el laurel era mucho más que una planta ornamental; representaba el poder, la victoria y el reconocimiento público. Emperadores, generales y poetas recibían coronas de hojas de laurel como símbolo de honor y éxito permanente.

Para 2026, esta práctica milenaria vuelve a ganar protagonismo entre quienes buscan atraer prosperidad, logros personales y estabilidad desde una perspectiva simbólica y cultural.

La filosofía romana atribuía un fuerte valor espiritual a los elementos naturales. El laurel, vinculado al dios Apolo —deidad de la sabiduría, el arte y la victoria—, simbolizaba claridad mental, protección y ascenso social. Por eso, su presencia en el hogar se consideraba estratégica para reforzar el prestigio familiar y atraer oportunidades positivas.

Colocar hojas de laurel en espacios específicos del hogar era una manera de invocar estos valores y mantenerlos activos durante todo el año, según la tradición romana.

Especialistas en simbolismo histórico aconsejan ubicar el laurel en zonas visibles y significativas, para respetar el espíritu romano. El laurel no era un amuleto oculto, sino un símbolo expuesto de triunfo y respeto, por lo que su colocación debe ser a la vista para potenciar su efecto simbólico.