Rivadavia pagará un bono de $90.000 a sus empleados contratados este fin de semana

Tras el anuncio del Gobierno provincial de otorgar un bono extraordinario de $120.000 a los empleados estatales, los municipios del Gran San Juan adoptaron definiciones dispares respecto a su implementación. Mientras algunos confirmaron el pago, otros lo descartaron o lo mantienen en evaluación, reflejando las distintas realidades financieras de cada comuna.

Rivadavia: bono de $90.000 para más de 900 trabajadores contratados

El municipio de Rivadavia confirmó uno de los anuncios más esperados por sus empleados: abonará un bono de fin de año, con un monto de $90.000, dirigido exclusivamente al personal contratado. Según informó el intendente Sergio Miodowsky a DIARIO HUARPE, la medida busca compensar a este sector que no percibe aguinaldo.

Detalles clave del bono en Rivadavia:

Monto: $90.000.

Destinatarios: Exclusivamente trabajadores contratados (más de 900 agentes).

Fecha de acreditación: Se estima que el pago se concrete este fin de semana.

Carácter: Suma no remunerativa.

La decisión responde a un criterio diferencial basado en la situación particular de los contratados frente a los empleados de planta permanente, quienes sí reciben el sueldo anual complementario.

Mapa heterogéneo en el Gran San Juan

La situación en los demás municipios presenta un escenario fragmentado:

Chimbas: La intendenta Daniela Rodríguez confirmó el pago de un bono gracias a un "pequeño superávit", pero aún no definió el monto exacto ni si incluirá a planta permanente y contratados.

Rawson: El intendente Carlos Munisaga descartó el pago del bono. La prioridad de la comuna, explicó, es garantizar los sueldos y aguinaldos tras una recategorización masiva reciente.

Santa Lucía: El jefe comunal Juan José Orrego adelantó que habrá bono, pero se evalúa el monto y la cobertura (si será para todos o solo algunos sectores).

Capital (San Juan): La intendenta Susana Laciar mantiene la decisión en evaluación. Analiza la situación financiera municipal para determinar la viabilidad del pago y su alcance.

Contexto provincial y otros poderes

El anuncio inicial de la Provincia estableció un bono uniforme de $120.000 para todos los trabajadores estatales, tanto de planta como contratados. Esta medida impulsó el debate en los municipios.

