En la previa de las celebraciones de fin de año, muchas familias sanjuaninas comienzan a calcular gastos y a definir el menú para las reuniones. Entre las opciones más elegidas, los sándwiches de miga siguen siendo un clásico, aunque los precios muestran una amplia variedad según la cantidad y el tipo de fiambre elegido.

De acuerdo a promociones difundidas por comercios locales, una opción chica para elaborar 25 sándwiches puede encontrarse desde los 12.100 pesos. Esta alternativa incluye 250 gramos de paleta cocida, 250 gramos de queso barra y pan de miga, y se posiciona como la más económica del mercado.

En un rango similar, una promo con jamón cocido y la misma cantidad de queso y pan tiene un valor aproximado de 12.300 pesos. Para quienes buscan una opción de mayor calidad, la versión premium chica, con jamón crudo, asciende a los 17.800 pesos.

Si el objetivo es preparar mayor cantidad, las promociones para 50 sándwiches presentan precios que van desde los 23.500 pesos, con paleta cocida y queso barra, hasta los 23.900 pesos con jamón cocido.

Las alternativas más completas y de mayor costo superan los 30 mil pesos. Una promo premium con jamón crudo, queso barra y pan de miga para 50 unidades llega a los 35.000 pesos, mientras que una opción con salame milán y queso se ubica en torno a los 27.800 pesos.

De esta manera, el costo de hacer sándwiches en San Juan depende del tipo de fiambre elegido y de la cantidad a preparar. Las promociones buscan adaptarse a distintos presupuestos, aunque el incremento de precios obliga a planificar con anticipación para no desequilibrar el gasto de las fiestas.