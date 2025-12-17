María José San Martín, la policía que había desaparecido luego de quedar varada en una tormenta de viento y arena en Chubut, fue encontrada con vida este miércoles por la mañana, a unos 500 metros del vehículo en el que se trasladaba. La joven, de 25 años, fue asistida de inmediato y trasladada a un hospital debido a un cuadro de deshidratación.

La fiscal Rita Barrionuevo, a cargo de la investigación, confirmó que lo primero que pidió la oficial al ser hallada fue agua. “Estamos priorizando su atención, después vamos a hablar con ella”, explicó la funcionaria judicial, quien señaló que el estado de salud de San Martín es estable.

Según detalló Barrionuevo, la joven fue encontrada en la zona de Río Seco, caminando en dirección a la ruta. El hallazgo se produjo tras un intenso operativo de búsqueda que se extendió durante cinco días y mantuvo en vilo a la provincia.

La desaparición ocurrió el viernes pasado por la noche, cuando San Martín y una compañera salieron del casco urbano de Sarmiento, alrededor de las 20.30, con destino a un yacimiento ubicado en la zona norte del lago Colhué Huapi. Cerca de las 22.30 se cruzaron con el policía al que debían relevar, quien les advirtió sobre el mal estado del camino y las complicadas condiciones climáticas.

Poco después, el vehículo quedó encajado en la arena del extinto lago Colhué Huapi, en medio de una fuerte tormenta de viento y arena. Las mujeres decidieron pasar la noche dentro del auto y, al día siguiente, cerca de las 15, salieron a buscar señal para pedir ayuda.

De acuerdo al relato oficial, una de ellas avanzaba unos metros por delante, protegida con una capucha, mientras que San Martín caminaba detrás. En medio de las intensas ráfagas y con visibilidad casi nula, la joven perdió de vista a su compañera. Al advertir su ausencia, regresó al vehículo y luego intentó buscarla sin éxito.

La situación fue comunicada horas más tarde a la Jefatura y el domingo intervino formalmente la Fiscalía, que ordenó un amplio operativo de búsqueda. En los últimos días, el rastrillaje se intensificó con la incorporación de cuatriciclos, caballos y vehículos especiales, lo que permitió ampliar el radio de búsqueda y acceder a zonas de difícil tránsito.

Finalmente, este miércoles por la mañana, el operativo tuvo un desenlace positivo y puso fin a cinco días de angustia y preocupación en Chubut.