Lionel Messi regresó este miércoles a la Argentina para iniciar sus vacaciones, luego de una intensa gira por la India y de la reciente consagración en la Major League Soccer con el Inter Miami. El capitán del seleccionado nacional aprovechará el receso para descansar en Rosario, su ciudad natal, antes de encarar la preparación de una temporada clave en su camino al Mundial 2026.

El astro argentino arribó al país en su avión privado, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, en la provincia de Santa Fe. El arribo se produjo en esa terminal aérea debido al cierre del aeropuerto de Fisherton, en Rosario, que permanece fuera de servicio por obras de infraestructura.

Desde Sauce Viejo, Messi continuó su traslado por vía terrestre hasta su residencia en Funes, una localidad ubicada en las afueras de Rosario, donde suele pasar sus estadías en el país junto a su familia.

Decenas de fanáticos se acercaron hasta el perímetro del aeropuerto santafesino para intentar ver al capitán argentino, que volvió a pisar suelo santafesino luego de más de 14 años. La presencia del futbolista generó expectativa y emoción entre quienes aguardaron su llegada.

La última vez que Messi había estado en la provincia fue el 16 de julio de 2011, cuando la Selección argentina, dirigida por Sergio Batista, quedó eliminada por penales ante Uruguay en los cuartos de final de la Copa América disputada en el país. Aquel encuentro se jugó en el estadio Brigadier López y marcó la última presentación oficial de Leo en Santa Fe antes de este regreso.