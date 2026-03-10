LPF Play: qué partidos se podrán ver gratis en la plataforma de AFA

Este lunes 9 de marzo, Claudio "Chiqui" Tapia encabezó el lanzamiento oficial de LPF Play, la plataforma de streaming de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta apuesta estratégica por la digitalización centraliza las transmisiones para expandir el alcance de categorías sin pantalla masiva, devolviendo la gestión del contenido a la dirigencia. “Estamos orgullosos de LPF Play. Logramos que el fútbol vuelva a manos del fútbol”, destacó el presidente de la entidad.

La herramienta, que ya incluía conferencias, resúmenes y fútbol juvenil, incorporará progresivamente las divisiones de ascenso con gratuidad confirmada. Respecto al impacto, Tapia detalló que: "Se vieron en más de 150 países, se transmitieron 175 partidos en vivo, 101 transmisiones. 353 goles transmitidos, 1517 jugadores transmitidos.

Primera Nacional, Primera C, Proyección, la Selección Femenina, y el Federal A que lo vamos a transmitir, como lo prometimos". Según Miguel Rubio, encargado de prensa de la AFA, el despliegue técnico será escalonado: la Fase 1 contempla la Primera Nacional; la Fase 2 la B Metropolitana y Primera C; y finalmente la Fase 3 el Torneo Federal, Futsal y fútbol juvenil.

En relación a la Primera División, y pese a las expectativas de gratuidad planteadas por dirigentes como Emeterio Farías —tesorero de la Liga Cordobesa—, la realidad técnica indica que los partidos seguirán sujetos a los contratos con TNT Sports y ESPN vigentes hasta el año 2030.