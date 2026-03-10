El diputado provincial y secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, se refirió a la decisión del Gobierno nacional de avanzar con sanciones contra dos sindicatos que participaron de la reciente marcha y paro convocados por la central obrera. El dirigente sindical cuestionó la medida y consideró que se trata de una forma de persecución hacia las organizaciones gremiales que adhirieron a la protesta contra las reformas del presidente Milei.

Según expresó, la rapidez con la que se dictan algunas resoluciones administrativas genera preocupación dentro del movimiento sindical. En ese sentido, planteó que las decisiones oficiales afectan el ejercicio de derechos que históricamente han sido reconocidos para los trabajadores.

Publicidad

“Consideramos que existe una situación de persecución. En pocos minutos se dispone una conciliación obligatoria y eso termina condicionando el derecho a huelga y a manifestarse”, sostuvo a DIARIO HUARPE el legislador provincial al referirse al accionar del Gobierno nacional.

Derecho a huelga y organización sindical

Cabello señaló que los gremios conocen los procedimientos administrativos y legales que pueden activarse durante un conflicto laboral, aunque indicó que las sanciones igualmente generan inquietud dentro de las organizaciones sindicales.

“Quienes trabajamos en el ámbito gremial conocemos estos mecanismos y sabemos que pueden ocurrir, pero no deja de llamar la atención la rapidez con la que se aplican ciertas medidas”, explicó.

Publicidad

El dirigente también consideró que la postura del Gobierno busca ejercer presión sobre el movimiento sindical. “Se observa una posición que intenta mantener sometidas a las organizaciones, lo cual resulta preocupante para el funcionamiento democrático del sistema laboral”, afirmó.

Defensas legales de los sindicatos

Frente a las posibles sanciones, Cabello señaló que los sindicatos involucrados recurrirán a las instancias legales correspondientes para presentar sus descargos y defender su posición. “Cada organización cuenta con sus equipos jurídicos y realizará las presentaciones necesarias. A través de esas vías se analizará la situación y se buscará que el proceso concluya de la mejor manera posible para los trabajadores”, manifestó.

Publicidad

En ese sentido, explicó que la estrategia principal será recurrir a las herramientas legales disponibles para cuestionar las decisiones adoptadas por el Ejecutivo nacional.

Expectativa por futuras medidas de protesta

Consultado sobre la posibilidad de nuevas movilizaciones o medidas de fuerza tras la aprobación de la reforma laboral, Cabello aclaró que ese tipo de definiciones se toman en el ámbito de la conducción nacional de la CGT. “El seguimiento del plan de lucha y las decisiones sobre nuevas marchas corresponden a la conducción nacional de la central obrera. Desde las regionales acompañamos las determinaciones que allí se adopten”, indicó.

Por último, señaló que actualmente las organizaciones sindicales continúan trabajando en el plano judicial para analizar las medidas adoptadas por el Gobierno y sus posibles consecuencias. “En este momento muchas de las acciones se están canalizando a través de presentaciones judiciales, por lo que será necesario esperar el avance de esos procesos para evaluar los próximos pasos”, concluyó.