Con un paro docente anunciado y expectativas puestas en una posible mejora salarial, este martes 10 de marzo a las 14 horas se reanudará la negociación paritaria entre el Gobierno de San Juan y los sindicatos docentes. El encuentro se realizará en el Ministerio de Educación y será la continuidad del proceso de diálogo que las partes vienen manteniendo desde el inicio del ciclo de negociaciones.

El secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, confirmó, en diálogo con Radio Sarmiento, que el Ejecutivo provincial llegará a la mesa con una propuesta salarial superadora respecto de la última oferta presentada. El objetivo, según señaló, es continuar acercando posiciones en un contexto económico complejo tanto a nivel nacional como provincial.

“Vamos a estar esperando a los gremios (UDAP, UDA y AMET) para seguir avanzando en el proceso de negociación y encontrar un punto de equilibrio en el contexto económico nacional y provincial”, explicó el funcionario.

Según detalló, la política salarial definida por el gobernador Marcelo Orrego busca sostener aumentos por encima de la inflación, algo que —según afirmó— ya ocurrió en los dos primeros años de gestión.

“El salario docente se va a incrementar por encima de la inflación y eso lo hemos asegurado desde la sesión paritaria número dos, cuando incorporamos la cláusula de revisión en junio”, aseguró Achem.

El funcionario remarcó que, de acuerdo con los datos oficiales, durante 2024 y 2025 los salarios docentes registraron incrementos promedio del 43%, superando los niveles inflacionarios de esos períodos.

También destacó que San Juan se ubica entre las provincias que más incrementos salariales aportan al cálculo de jubilaciones docentes dentro del sistema nacional que integra a once jurisdicciones.

“En el último informe trimestral estamos en el cuarto lugar entre 11 provincias en el índice que determina los aumentos para jubilados docentes”, indicó.

Cómo es la propuesta que está sobre la mesa

Achem explicó que la propuesta salarial fue modificándose en cada una de las reuniones paritarias y que el mayor impacto del aumento se concentró en el mes de marzo, tal como habían solicitado los gremios docentes.

La oferta contempla un incremento del 5% al valor índice para toda la administración pública provincial. En el caso de los docentes, además, se suman seis puntos al código A01 —que impacta en el valor índice— y cuatro puntos al código E60, que corresponde principalmente a docentes de nivel inicial y primaria.

“El gobernador nos ha pedido reforzar especialmente el código E60, que es el sector más atrasado del salario docente”, explicó el funcionario.

De firmarse el acuerdo con los gremios, el incremento para un cargo testigo implicaría aproximadamente $54.900 en marzo, unos $55.000 en abril, cerca de $58.000 en mayo y alrededor de $100.000 acumulados hacia junio.

Achem cuestionó además la forma en que algunos sectores gremiales difundieron la propuesta salarial en redes sociales. El funcionario explicó que, si bien en abril no se suman nuevos porcentajes al esquema inicial, el aumento continúa impactando en los distintos ítems salariales vinculados a antigüedad y otros componentes del sueldo docente.

El funcionario orreguista insistió en que la administración provincial mantiene la voluntad de mejorar los salarios dentro de las posibilidades económicas actuales.

“Estamos asegurando aumentos por encima de la inflación en un contexto de crisis económica”, remarcó.

Desde el Gobierno anticiparon que la oferta salarial podría tener una mejora adicional durante la reunión de este martes, especialmente en los ítems que impactan en los docentes de nivel inicial y primaria.

“Siempre hemos ido agregando algo en cada sesión paritaria y hoy también existe la posibilidad de mejorar un poco la propuesta”, adelantó Achem.

Con ese escenario, la negociación que se retomará este martes a las 14 horas será clave para determinar si el conflicto docente logra encauzarse hacia un acuerdo o si la tensión sindical escala en el inicio del ciclo lectivo.

Dato

Los sindicatos docentes han ratificado un paro por 48 horas para este miércoles 11 y jueves 12 de marzo.