La novela entre Boca Juniors y San Lorenzo por Alexis Cuello sumó un nuevo capítulo en un mercado de pases de verano tan movido como cambiante. Luego de un impasse generado por la postura rígida de la comisión directiva transitoria del Ciclón, el Xeneize logró retomar las conversaciones y el optimismo volvió a crecer en la Ribera.

Lo que parecía una operación caída encontró luz a comienzos de la semana. Hubo un nuevo contacto entre las partes y los dirigentes acordaron avanzar en una negociación directa, de club a club, para la compra del 60% del pase del delantero, porcentaje que actualmente pertenece a San Lorenzo.

Publicidad

Desde Boedo pretenden al menos tres millones de dólares netos para liberar a Cuello. Boca se acercó a esa cifra con una primera oferta de palabra, aunque todavía insuficiente para cerrar la operación. En los próximos días, la dirigencia xeneize elevará una propuesta formal, con la intención de concretar la llegada del atacante, quien fue elogiado públicamente por Martín Palermo.

El delantero, oriundo de Isla Maciel, arribó a San Lorenzo en enero de 2024 a préstamo desde Almagro, con una opción de compra por el 60% de su ficha que fue ejecutada en noviembre del mismo año por una suma cercana a 1.050.000 dólares. Actualmente, Cuello tiene contrato vigente con el Ciclón hasta diciembre de 2027.

Publicidad

Por su parte, Almagro conserva el 40% restante del pase y ya manifestó públicamente que pretende dos millones de dólares por ese porcentaje. En caso de que Boca decida avanzar por la totalidad de la ficha, deberá abrir una negociación paralela con el club que milita en la Primera Nacional.

Mientras tanto, las conversaciones continúan y en Boca confían en destrabar una operación clave para reforzar el frente de ataque de cara a la próxima temporada.