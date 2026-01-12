La actriz y conductora Juana Viale realizó este lunes un fuerte descargo público para desmentir los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el expresidente Mauricio Macri. El mensaje fue difundido a través de su cuenta de Instagram, luego de que la versión circulara en redes sociales y programas de televisión.

En su comunicado, Viale cuestionó la responsabilidad de quienes difunden información falsa y señaló que existen personas que “hacen daño por un segundo de fama”. Además, apuntó contra el uso del lenguaje condicional como forma de resguardo legal al momento de publicar versiones no confirmadas.

Publicidad

La conductora de Almorzando con Juana también agradeció el acompañamiento de su entorno más cercano y expresó el impacto personal que le generaron los rumores. En ese marco, afirmó que lamenta el daño que provocan las noticias falsas y remarcó que no dará lugar a especulaciones sobre su vida privada.

Las versiones que motivaron el descargo surgieron en medio de la confirmación de la separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada, quienes pusieron fin a una relación de quince años. Según trascendió, la decisión fue tomada tras un proceso de reflexión que se extendió durante el último año y se concretó semanas antes de las fiestas de fin de año.

Publicidad

Desde el entorno del expresidente indicaron que la ruptura se dio en buenos términos y sin terceros involucrados. En ese contexto, el mensaje de Juana Viale buscó cerrar cualquier vinculación con la situación personal de la expareja presidencial y frenar la circulación de versiones que la señalaban como parte del conflicto.