El XXXII Mundialito de Trinidad tuvo su broche de oro el sábado 10 de enero por la noche en el Estadio San Juan del Bicentenario, donde se desarrolló el acto de cierre y la premiación de una nueva edición del torneo infantil más convocante de la provincia.

Antes de la ceremonia, el público asistió a las finales de la Copa de Oro, disputadas en la cancha principal del estadio. El cierre deportivo se vivió en un clima de emoción y celebración, con la presencia de miles de niños y familias que acompañaron durante toda la competencia.

El torneo se desarrolló durante varias jornadas en distintos escenarios deportivos

El certamen, organizado por el Club Atlético Trinidad, reunió a chicos de distintas categorías y volvió a consolidarse como un espacio clave para el desarrollo deportivo, la formación en valores y la integración social, reafirmando su rol como semillero del fútbol sanjuanino.

El torneo reunió a cientos de equipos de distintas categorías

Del acto de cierre participaron autoridades provinciales y dirigentes deportivos. Estuvieron presentes Martín Riveros, presidente del club anfitrión y Director de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deporte; Eduardo Cerimedo, subsecretario de Alto Rendimiento; y Mauricio Lara, subsecretario de Deporte Social.

Con una nueva edición concluida, el Mundialito de Trinidad volvió a reafirmar su lugar entre los torneos infantiles más emblemáticos de San Juan y del país, cerrando un certamen que tuvo a los chicos como protagonistas dentro y fuera de la cancha.