Policiales > Barrio Ameghino

En Chimbas: detuvieron a un joven por robar una moto y dañar una patrulla

El hecho ocurrió en el barrio Ameghino. El sospechoso intentó huir y arrojó un casco que dañó un móvil policial. Intervino la Comisaría 26° y el Juzgado de Flagrancia. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La moto que el joven ladrón intentó sustraer del barrio Ameghino, en Chimbas.

Un joven de 27 años fue detenido el pasado sábado 10 de enero en el barrio Ameghino, en Chimbas, cuando intentaba robar una moto Corven Energy de color rojo y negro. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 26°.

Según fuentes policiales, el sospechoso fue interceptado en la vía pública y se dio a la fuga. Durante la huida arrojó un casco que impactó contra un móvil policial, provocando daños en el capot de la patrulla.

La motocicleta fue posteriormente reconocida por el damnificado, quien manifestó haber prestado el rodado a su hermano para realizar trámites en el centro de la ciudad. El vehículo fue secuestrado y recuperado por la policía.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Flagrancia. Por disposición del ayudante fiscal Tomás García, se inició el procedimiento de flagrancia por robo en grado de tentativa.

