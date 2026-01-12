San Juan concretó el retiro de 208,3 kilogramos de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), correspondientes a material de hardware de PC en desuso. Todo sucedió en una acción conjunta entre el organismo interviniente y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan, a través de la Subsecretaría de Residuos.

El procedimiento fue el resultado de un exhaustivo relevamiento del archivo de la Dirección de Recursos Humanos y Organización del Empleo Público, que incluyó tareas de clasificación, descripción y elaboración de bases de datos del material existente. Además, se evaluó el valor administrativo, contable y jurídico de los equipos, de acuerdo con la normativa vigente y las tablas de retención documental aprobadas por el Sistema Provincial de Archivos (SIPAR).

Una vez finalizado el proceso, el material electrónico fuera de uso fue entregado al área ambiental para su tratamiento adecuado en el Parque de Tecnologías Ambientales, donde se aplican procedimientos específicos para la gestión sustentable de este tipo de residuos, evitando su disposición inadecuada y el consecuente impacto negativo en el ambiente.

En paralelo, se avanzó con la transferencia de legajos y fichas a las reparticiones de origen, entre ellas el Ministerio de Educación, la Secretaría General de la Gobernación y el Ministerio de Salud, garantizando la correcta trazabilidad de la información y fortaleciendo el orden administrativo del Estado provincial.

Las autoridades destacaron que estas acciones reflejan un compromiso sostenido con una gestión documental eficiente, transparente y moderna, que no solo mejora la organización interna y la calidad del servicio público, sino que también incorpora criterios de sustentabilidad ambiental, en línea con las políticas provinciales de cuidado del entorno y uso responsable de los recursos.