La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó a Venezuela a realizar la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, y subrayó además la necesidad de transparencia en los procesos de excarcelación. El llamado fue efectuado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En un comunicado difundido recientemente, el organismo advirtió sobre el impacto que tiene la detención arbitraria no solo sobre los detenidos, sino también sobre sus familias, y señaló la “urgencia de garantizar información clara y oportuna” sobre el paradero y la situación jurídica de quienes permanecen privados de libertad.

Publicidad

Según estimaciones oficiales de la ONU, de un total aproximado de 800 personas detenidas por motivos políticos, solo alrededor de 50 habrían sido liberadas hasta el momento, pese a los anuncios de excarcelaciones realizados por las autoridades venezolanas. El organismo consideró que estas cifras están “muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos”.

El texto también manifestó una preocupación particular por las mujeres que continúan detenidas, debido a los efectos diferenciados y, en muchos casos, agravados que la detención tiene sobre su salud y sus responsabilidades de cuidado.

Publicidad

La ONU reclamó a las autoridades venezolanas que actúen con transparencia y urgencia, que se garantice el acceso a atención médica, asistencia legal y comunicación con sus familiares, y que se ajusten las condiciones de detención al derecho internacional.

Este pronunciamiento internacional se da en medio de un contexto complejo: mientras el Estado venezolano asegura haber liberado a más de un centenar de detenidos según anuncios oficiales, organizaciones de derechos humanos y ONG independientes reportan que la mayoría de los presos políticos continúan tras las rejas, con cifras aún en debate entre distintos sectores.