Un hombre de 30 años fue detenido este lunes en el departamento Santa Lucía luego de intentar robar una bicicleta que pertenecía a una joven de 21 años. El hecho ocurrió en calle Talacasto, donde personal policial logró interceptarlo tras una breve persecución.

Según informaron fuentes policiales, la damnificada había dejado su bicicleta sin supervisión en la vía pública, momento que fue aprovechado por el delincuente para sustraerla y darse a la fuga. Sin embargo, el accionar fue advertido rápidamente y efectivos lograron aprehenderlo a pocos metros del lugar.

El sujeto fue identificado como Flores, quien quedó inmediatamente a disposición de la Justicia. En su poder se secuestró una bicicleta mountain bike rodado 29, marca SLP, de color negra, con calcomanías celestes y moradas, que posteriormente fue recuperada por su propietaria.

Intervino el Ayudante Fiscal, Dr. Tomás García, quien dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia por el delito de robo en grado de tentativa. El detenido quedó alojado a la espera de la audiencia correspondiente, donde se definirá su situación procesal.

El rápido accionar policial permitió recuperar el rodado y evitar que el hecho delictivo se consumara, reforzando la prevención en la zona.