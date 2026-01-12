Caucete volvió a vivir un episodio lamentable de violencia en el futsal durante la final de la categoría Sub 17 entre UDC y Foecyt. El partido fue suspendido.

Según testigos, los incidentes ocurrieron el domingo 11 de enero en la cancha de Centro Impulso.Las agresiones se originaron cuando un jugador de UDC recibió un golpe que desató una serie de enfrentamientos entre integrantes de ambos equipos.

Publicidad

Los hechos se produjeron en el primer tiempo de la final. Durante la gresca, un integrante de Foecyt intentó agredir al árbitro, mientras que otro jugador de UDC golpeó a un jugador de Foecyt, según relataron los presentes.

Este episodio marca un nuevo capítulo en la discusión sobre la seguridad y el comportamiento en las canchas de Caucete, donde se espera que se tomen medidas para que los valores deportivos no queden opacados por la violencia. Por el momento, las autoridades del torneo no emitieron un comunicado oficial sobre posibles sanciones o acciones a tomar.