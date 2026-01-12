El inicio del año sumó un nuevo capítulo a la interna entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut y ya consumieron más de 3.500 hectáreas de bosques nativos.

Desde la administración nacional indicaron que la Agencia Federal de Emergencia recibió una solicitud para disponer de un helicóptero con el objetivo de que Villarruel pudiera sobrevolar la zona afectada. Según esa versión, el pedido fue rechazado por el Ministerio de Seguridad, al considerar que los recursos aéreos están destinados exclusivamente a tareas operativas vinculadas a la emergencia.

Fuentes oficiales señalaron que la decisión respondió a la directiva de no entorpecer el trabajo de brigadistas y bomberos que combaten el fuego. En ese sentido, remarcaron que los medios aéreos disponibles se encuentran abocados a la asistencia directa en la zona afectada.

Desde el entorno de Villarruel desmintieron de manera categórica la existencia de ese pedido y aseguraron que la vicepresidenta se encuentra de vacaciones en el sur del país. Además, exigieron que el Poder Ejecutivo haga público el supuesto requerimiento formal que se le atribuye y rechazaron cualquier utilización de recursos con fines ajenos a la emergencia.

Durante los últimos días, la vicepresidenta expresó su preocupación por la situación en la provincia gobernada por Ignacio Torres y compartió mensajes en redes sociales vinculados a la asistencia estatal frente a los incendios. En ese marco, se trasladó hacia el sur provincial con la intención de visitar el Parque Nacional Los Alerces y mantener contactos con autoridades locales.

La controversia se dio en un contexto de vínculo tenso entre Villarruel y el Ejecutivo nacional, que se profundizó en los últimos meses por diferencias políticas e institucionales. Desde Casa Rosada reiteraron que no se autorizará el uso de recursos aéreos fuera de las tareas estrictamente vinculadas al combate del fuego, mientras que el entorno de la vicepresidenta insiste en que el pedido nunca existió y reclama aclaraciones públicas.