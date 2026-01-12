El programa Verano Tech inició una nueva edición en San Juan con una fuerte expansión territorial y más de mil chicos inscriptos en toda la provincia. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, suma este año sedes en distintos departamentos del interior y busca acercar formación en tecnología, robótica y creatividad durante el receso estival.

“Es un programa muy demandado y con mucho interés por parte de chicos y adolescentes de toda la provincia”, explicó a DIARIO HUARPE el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Germán Von Euw, al detallar que la iniciativa se lleva adelante mediante un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Minería. Según precisó, el objetivo central es garantizar que jóvenes del interior tengan las mismas oportunidades de acceso a estas capacitaciones que quienes residen en el Gran San Juan.

En total, más de 1.000 participantes forman parte del Verano Tech 2026. De ese número, 530 asisten a la sede principal del Centro de Economía del Conocimiento, que concentra a Capital y el Gran San Juan. A la vez, se registraron alrededor de 120 inscriptos en cada uno de los departamentos de Iglesia, Jáchal, Calingasta, Ullum y Valle Fértil, mientras que en Sarmiento la convocatoria fue aún mayor, ya que allí se replicará la misma cantidad de cursos que en la sede central.

Capacitación tecnológica en el interior

En los departamentos de Iglesia y Calingasta, las actividades se desarrollan en aulas híbridas que ya forman parte de la infraestructura del Ministerio de Minería, en articulación con la Universidad Nacional de San Juan. “Aprovechamos la infraestructura existente y desde la Secretaría vamos a proveer los kits de robótica, para que los chicos tengan los materiales necesarios y puedan internalizar los conocimientos”, señaló Von Euw.

Las propuestas tienen una duración aproximada de un mes y combinan aprendizaje práctico con trabajo colaborativo. Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de competencias de robótica, que culminarán con una muestra a mediados de febrero. “No se trata de competir entre departamentos, sino de que los chicos, a partir de un aprendizaje basado en proyectos, trabajen en grupos y se desafíen en distintas disciplinas”, aclaró el funcionario.

A esto se suma el taller Escuela de Inventores, orientado al desarrollo de habilidades blandas y creatividad. En este espacio, los participantes deberán idear y construir prototipos para resolver problemáticas concretas de sus propios departamentos. “La idea es que puedan identificar una necesidad local y pensar una solución a través de la tecnología”, indicó Von Euw.

Alta demanda y cupos completos

Desde la organización destacaron que la demanda superó ampliamente los cupos disponibles. “Nos pasó el año pasado, cuando lanzamos el primer Verano Tech, y se repite ahora: en dos o tres horas se agotan las inscripciones”, comentó el secretario. Para Von Euw, este interés responde a que los jóvenes buscan formarse en áreas clave del mundo actual, como la digitalización, la automatización, la robótica y el dibujo digital.

“El interés por aprender estas herramientas del mundo moderno es cada vez mayor, y eso nos marca que vamos por el camino correcto”, sostuvo.

Sarmiento, una de las sedes destacadas

El programa tuvo su lanzamiento oficial en Sarmiento, donde las actividades se desarrollarán en Villa Cabecera y en Los Berros. Allí, Verano Tech ofrece talleres de robótica y videojuegos, impresión 3D, dibujo digital con inteligencia artificial y la Escuela de Inventores. Además, se incorporó un taller especial de aeromodelismo, en el que los participantes podrán construir su propio aeromodelo y aprender principios básicos del vuelo.

Desde la organización remarcaron que Verano Tech apunta a aprovechar el receso de verano para generar entornos de aprendizaje e intercambio que estimulen la curiosidad, el pensamiento crítico y la creatividad, competencias consideradas fundamentales para desenvolverse en la actual transformación digital.