Se entregó el conductor que chocó y huyó dejando herido a un motociclista en Chimbas

Cerca del mediodía de este viernes, Marcelo Jaime (47) se presentó voluntariamente en la Comisaría 17ma de San Juan, poniendo fin a una intensa búsqueda policial de varias horas. El hombre es el conductor de la camioneta Toyota Hilux que protagonizó un violento choque contra un motociclista en Chimbas en la madrugada del 25 de diciembre, para luego darse a la fuga.

La investigación del hecho, que dejó al conductor de la moto con politraumatismos graves, recayó en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) N°2, a cargo del fiscal Francisco Nicolía y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi. Sin embargo, fue la UFI de Delitos Especiales la que logró identificar y rastrear al sospechoso en las últimas horas.

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, los brigadistas ya tenían identificado a Jaime y estaban realizando un operativo para capturarlo. Acorralado por la presión investigativa, el hombre decidió finalmente entregarse por sus propios medios. Se presentó en la dependencia policial acompañado del vehículo implicado en el siniestro.

El accidente ocurrió durante la madrugada del día de Navidad. La camioneta, según los primeros testimonios y evidencias recogidas en el lugar, habría embestido a la moto para luego huir del lugar sin prestar auxilio, un delito tipificado como "abandono de persona" agravado por las graves lesiones de la víctima.

Tras su entrega, Marcelo Jaime quedó detenido a disposición de la justicia. La fiscalía ahora avanza con las pericias correspondientes tanto al vehículo como a las pruebas recolectadas en la escena del choque, para consolidar la causa en su contra. El motociclista herido continúa en observación, mientras la justicia inicia el proceso penal contra el responsable de la fuga.