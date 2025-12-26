Sin acuerdo y con polémica, el Senado abre una sesión clave para definir el Presupuesto 2026

El Senado de la Nación inició este viernes, en un clima de fuerte incertidumbre y sin acuerdos previos, una sesión extraordinaria que será determinante para la agenda del gobierno del presidente Javier Milei. Sobre la Cámara Alta pesa la definición de dos leyes centrales para el Ejecutivo: el Presupuesto Nacional 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, ambos ya con media sanción de Diputados.

La jornada, convocada para las 12, comenzó con una señal de la complejidad política que se espera: no hubo acuerdo en la labor parlamentaria matutina. Los principales bloques no pudieron consensuar la metodología de votación. Mientras el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) impulsaba la aprobación por capítulos para agilizar el trámite, el bloque del peronismo insistía en hacerlo artículo por artículo, una estrategia que podría prolongar y dificultar la sanción, especialmente en puntos controversiales.

Los nudos críticos del debate

El proyecto presupuestario llega al recinto con dos artículos que concentran el rechazo de la oposición y de sectores académicos y provinciales:

Artículo 30: Propone la eliminación de los pisos mínimos de financiamiento establecidos por ley para áreas sensibles como educación, ciencia y tecnología, y defensa. Esta medida ha generado un amplio repudio, con reclamos formales de varias gobernaciones y advertencias sobre un desmantelamiento de políticas de Estado.

Artículo 12: Introduce nuevos controles y exigencias para las universidades nacionales, las cuales deberán presentar información detallada sobre el uso de los fondos públicos. El texto establece que el incumplimiento puede derivar en la interrupción de las transferencias, un mecanismo visto por los rectores como una herramienta de presión.

Desde el oficialismo, tanto la jefa del bloque, Patricia Bullrich, como senadores dialoguistas clave, manifestaron “confianza” en los votos. “Creo que están los votos para aprobarlo”, afirmó la radical Carolina Losada, destacando la importancia institucional de contar con un presupuesto. Bullrich, por su parte, subrayó que es “una herramienta muy importante para el país” y que trabajan “siempre en busca de apoyos”.

Escenario ajustado y ausencias

La sesión comenzó pasadas las 12:20, con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en la presidencia. Uno de los primeros actos fue el juramento del nuevo senador Enzo Fullone, quien reemplaza a Lorena Villaverde. Sin embargo, el recinto arrancó con una ausencia significativa: los dos senadores por Santa Cruz no dieron quorum, recordando la fragilidad de la convocatoria en una Cámara donde el oficialismo no tiene mayoría propia.

El Gobierno basa su proyección económica para el próximo año en las metas incluidas en este presupuesto: un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio en torno a los $1.423 para diciembre de 2026. La aprobación de la ley es vista como una señal fundamental de gobernabilidad y disciplina fiscal que el Ejecutivo pretende enviar a los mercados.

Una jornada definitoria

Con un temario cargado y sin un cronograma de debate pactado, se anticipa una jornada extensa y compleja. El desenlace no solo definirá el rumbo de las finanzas públicas del próximo año, sino que pondrá a prueba la capacidad de negociación del oficialismo y la cohesión de la oposición. Más allá de los números, en el Senado se discute hoy la fortaleza política del gobierno de Javier Milei para imponer su hoja de ruta legislativa.