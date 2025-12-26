Eugenia "China" Suárez se convirtió en tendencia el 25 de diciembre tras filtrarse el exorbitante monto que pagó en una reconocida tienda de ropa. El hecho ocurrió en el local de Zara, donde la actriz fue captada realizando compras con un look relajado de jeans, remera blanca y gorra.

La influencer Pochi, de la cuenta Gossipeame, fue la encargada de difundir la imagen que mostraba el total de la caja registradora: 4.585.354 pesos.

Publicidad

Este importante desembolso económico se dio luego de que Suárez celebrara su primera Navidad en la ciudad acompañada por Mauro Icardi, sus hijas y su círculo íntimo.

En las plataformas digitales, el gasto generó una ola de debates sobre si el dinero estaba destinado a renovar su vestidor personal o a obsequios para sus allegados.

Publicidad

Asimismo, surgió la controversia mediática sobre el origen de los fondos, ante las especulaciones de los usuarios sobre el uso de una tarjeta de crédito del futbolista.