Los ídolos del K-pop BTS anunciaron oficialmente una gira mundial de 79 fechas, lo que marca su esperado regreso a los escenarios tras cuatro años de ausencia. El tour comenzará el 9 de abril de 2026 en el estadio Goyang de Corea del Sur y se extenderá hasta marzo de 2027, con presentaciones en Asia, Europa, América y Oceanía.

El anuncio generó una enorme expectativa entre los fans, ya que el grupo no realiza una gira internacional desde 2019. La anterior rompió récords al recaudar cerca de 246 millones de dólares y convirtió a BTS en el primer grupo coreano en encabezar un show en el estadio Wembley. Según Billboard, esta nueva reunión podría generar más de 1.000 millones de dólares en ingresos por conciertos, merchandising, licencias y streaming.

La gira contará con un escenario circular de 360 grados, lo que permitirá una mayor capacidad de público en cada recinto. Entre las ciudades confirmadas figuran Londres, París, Madrid, Bruselas, Múnich, Tokio, Ciudad de México, Buenos Aires, São Paulo, Bogotá, Lima, Santiago, Los Ángeles y Toronto, entre muchas otras. En Argentina, BTS se presentará los días 23 y 24 de octubre en Buenos Aires.

Las entradas para los fans estarán disponibles a partir del 22 de enero, mientras que la venta general comenzará dos días después. Desde la banda adelantaron que podrían sumarse nuevas fechas en Japón, Oriente Medio y otros destinos durante 2027.

El regreso se produce luego de que todos los integrantes completaran el servicio militar obligatorio. Suga fue el último en finalizarlo en junio pasado, sumándose a Jin, J-Hope, V, RM, Jung Kook y Jimin. Durante la pausa, Hybe, la empresa que los representa, registró una caída del 37,5% en sus beneficios operativos, atribuida en parte al descanso del grupo.

La expectativa por su retorno quedó reflejada cuando más de siete millones de personas siguieron en vivo su anuncio en la plataforma Weverse. Además, la banda lanzará un nuevo álbum, aún sin título, grabado en Los Ángeles durante seis meses, que estará disponible en streaming desde el 20 de marzo.

Los integrantes también enviaron cartas manuscritas a su club de fans, ARMY, agradeciendo el apoyo y anticipando el reencuentro. “El año que hemos estado esperando por fin ha llegado”, escribió Jimin, mientras que V prometió: “En 2026 crearemos aún más buenos recuerdos”.

Formada a comienzos de la década de 2010, BTS fue clave en la expansión global del K-pop con hits como Dynamite, Butter y My Universe. Ahora, con un nuevo álbum y una gira histórica, el grupo se prepara para escribir un nuevo capítulo en su carrera y reencontrarse con millones de fans en todo el mundo.