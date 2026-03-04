El sistema de salud para los pequeños contribuyentes inicia el 2026 con reglas de juego consolidadas y un padrón de prestadores definido. Quienes están inscriptos en el régimen de Monotributo destinan mensualmente una parte de su cuota a la cobertura médica, un aporte obligatorio que les otorga el derecho de elegir una entidad del listado oficial. A febrero de este año, son 41 las obras sociales autorizadas por la Superintendencia de Servicios de Salud para recibir nuevos afiliados.

El marco normativo actual, regido por el Decreto 955/2024, eliminó la antigua "triangulación" de aportes hacia prepagas, vinculando el pago de manera directa con la obra social seleccionada. Este cambio busca transparentar el sistema, aunque permite que quienes ya tenían contratos previos con prepagas no incluidas en la lista puedan conservarlos.

Paso a paso: cómo afiliarse y qué presentar

Para concretar la afiliación, el contribuyente debe reunir una serie de documentos básicos que incluyen el DNI (original y copia), el último comprobante de pago del monotributo y los formularios 184/F (alta en el régimen) y 152 (credencial de pago). Además, es fundamental presentar la declaración jurada 300/97 ante las oficinas de Anses.

Un punto clave para la economía del hogar es la posibilidad de unificar aportes con el cónyuge si ambos pertenecen a la misma entidad, o bien incorporar al grupo familiar pagando un adicional por cada integrante.

Cambios y el listado vigente

La normativa permite cambiar de obra social una vez por año calendario, trámite que puede realizarse de forma presencial o mediante la plataforma "Mi SSSalud" con clave fiscal nivel 3. Sin embargo, se debe cumplir con una permanencia mínima de 12 meses en la entidad actual antes de solicitar el traslado.

Entre las 41 opciones habilitadas figuran entidades como la Obra Social de Amas de Casa, Conductores de Taxis, Músicos, Farmacéuticos y Bioquímicos, y la Obra Social de Empresarios y Monotributistas. Recientemente se incorporó Amsterdam Salud S.A., mientras que otras instituciones, como la de Vendedores Ambulantes o la de Trabajadores de Universidades Nacionales, quedaron fuera del padrón.

Es importante recordar que las obras sociales no pueden rechazar la afiliación por motivos de edad, embarazo o enfermedades preexistentes. En caso de enfrentar una negativa injustificada, los sanjuaninos pueden realizar el reclamo formal ante la propia institución o elevar la denuncia a la Superintendencia a través de la línea gratuita 0800-222-72583.

Obras sociales habilitadas para monotributistas en 2026

