Confirmaron el listado de las 41 obras sociales para monotributistas 2026
El sistema de salud para los pequeños contribuyentes inicia el 2026 con reglas de juego consolidadas y un padrón de prestadores definido. Quienes están inscriptos en el régimen de Monotributo destinan mensualmente una parte de su cuota a la cobertura médica, un aporte obligatorio que les otorga el derecho de elegir una entidad del listado oficial. A febrero de este año, son 41 las obras sociales autorizadas por la Superintendencia de Servicios de Salud para recibir nuevos afiliados.
El marco normativo actual, regido por el Decreto 955/2024, eliminó la antigua "triangulación" de aportes hacia prepagas, vinculando el pago de manera directa con la obra social seleccionada. Este cambio busca transparentar el sistema, aunque permite que quienes ya tenían contratos previos con prepagas no incluidas en la lista puedan conservarlos.
Paso a paso: cómo afiliarse y qué presentar
Para concretar la afiliación, el contribuyente debe reunir una serie de documentos básicos que incluyen el DNI (original y copia), el último comprobante de pago del monotributo y los formularios 184/F (alta en el régimen) y 152 (credencial de pago). Además, es fundamental presentar la declaración jurada 300/97 ante las oficinas de Anses.
Un punto clave para la economía del hogar es la posibilidad de unificar aportes con el cónyuge si ambos pertenecen a la misma entidad, o bien incorporar al grupo familiar pagando un adicional por cada integrante.
Cambios y el listado vigente
La normativa permite cambiar de obra social una vez por año calendario, trámite que puede realizarse de forma presencial o mediante la plataforma "Mi SSSalud" con clave fiscal nivel 3. Sin embargo, se debe cumplir con una permanencia mínima de 12 meses en la entidad actual antes de solicitar el traslado.
Entre las 41 opciones habilitadas figuran entidades como la Obra Social de Amas de Casa, Conductores de Taxis, Músicos, Farmacéuticos y Bioquímicos, y la Obra Social de Empresarios y Monotributistas. Recientemente se incorporó Amsterdam Salud S.A., mientras que otras instituciones, como la de Vendedores Ambulantes o la de Trabajadores de Universidades Nacionales, quedaron fuera del padrón.
Es importante recordar que las obras sociales no pueden rechazar la afiliación por motivos de edad, embarazo o enfermedades preexistentes. En caso de enfrentar una negativa injustificada, los sanjuaninos pueden realizar el reclamo formal ante la propia institución o elevar la denuncia a la Superintendencia a través de la línea gratuita 0800-222-72583.
Obras sociales habilitadas para monotributistas en 2026
De acuerdo con el registro oficial, las entidades que aceptan afiliados bajo el régimen simplificado son las siguientes:
Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina
- Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina
- Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina
- Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote
- Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual
- Obra Social de la Prevención y la Salud
- Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos
- Obra Social de Operadores Cinematográficos
- Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros
- Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina
- Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero
- Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión
- Obra Social de Músicos
- Obra Social de Comisarios Navales
- Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires
- Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata
- Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba
- Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina
- Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)
- Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio
- Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.
- Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal
- Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina
- Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines
- Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina
- Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera
- Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias
- Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas
- Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina
- Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)
- Obra Social de Dirección (OSDO)
- Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada
- Mutual Médica Concordia
- Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria
- MET–Córdoba S.A.
- Asociación Mutual del Control Integral
- Administración Recursos para Salud S.A.
- Amsterdam Salud S.A.