Visita oficial: Javier Milei viajará a Washington y se reunirá con Donald Trump

El presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos para mantener una reunión oficial con Donald Trump en la Casa Blanca. La Cancillería confirmó que la visita se concretará el próximo 14 de octubre.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Javier Milei y Donald TRump se saludan durante la reunión que mantuvieron la semana pasada (Foto: REUTERS/Al Drago)

La relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos sumará un nuevo capítulo el próximo 14 de octubre, cuando el presidente Javier Milei concrete una visita oficial a Washington y sea recibido por Donald Trump en la Casa Blanca. Así lo informó la Cancillería argentina en un comunicado oficial, en el que se destacó la importancia de la cita.

“El próximo 14 de octubre el Presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados Unidos y tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el Presidente Donald J. Trump”, señaló el texto difundido por la cartera diplomática.

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó además que “este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos”.

Durante su estadía en Washington, Milei y su comitiva serán alojados en Blair House, la residencia oficial que el gobierno estadounidense destina a los jefes de Estado visitantes. El viaje tendrá como eje la consolidación del vínculo político, económico y diplomático con la administración norteamericana, en un contexto en el que la Casa Rosada busca afianzar apoyos internacionales para las reformas en carpeta.

