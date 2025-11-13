La serie documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”, estrenada este jueves en Netflix, expone por primera vez en detalle cómo viven la prisión seis de los ocho jóvenes condenados por el asesinato del estudiante de 18 años en Villa Gesell.

Los rugbiers compartieron su experiencia desde el penal de Melchor Romero, donde cumplen sus condenas, y reflexionaron sobre la noche del crimen, el juicio y el efecto sobre sus familias.

Publicidad

Máximo Thomsen, condenado a prisión perpetua y considerado uno de los principales responsables, contó que al inicio de su detención no quiso recibir visitas por vergüenza. “Desde el primer momento le conté todo a mi madre”, indicó. También relató la confusión y el consumo de alcohol previo al ataque: “Nos pusimos a tomar como a las cuatro de la tarde”. Sobre el ataque, aseguró: “Mi conflicto fue con los de seguridad, en ningún momento miré quién estaba peleándose”.

Luciano Pertossi, también condenado a perpetua, manifestó que durante el juicio fueron juzgados “por otro lado” y reconoció el impacto sobre su familia: “Nunca pensé en poner a mi familia en una situación así”.

Publicidad

Ciro Pertossi, condenado a perpetua, destacó que la experiencia lo hizo valorar aspectos de su vida anterior: “Esto me sirve para darme cuenta de la buena vida que tenía y no la valoraba”.

Enzo Comelli, también perpetua, afirmó: “Estoy muy arrepentido de todo lo que pasó, 100%”. Entre los condenados a 15 años, Blas Cinalli negó haber recibido educación violenta en su familia, mientras que Ayrton Viollaz recordó la madrugada del hecho: “Éramos borrachos, ninguno tenía en la cabeza lo que había pasado”, y expresó su esperanza de rehacer su vida afuera del penal.

Publicidad

El documental reconstruye el ataque a Fernando Báez Sosa en enero de 2020, un caso que movilizó a la opinión pública y tuvo amplia cobertura mediática, mostrando distintas perspectivas dentro del grupo de jóvenes condenados y su vida en prisión.