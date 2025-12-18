Protestas masivas de agricultores contra el acuerdo con el Mercosur paralizaron este jueves la ciudad de Bruselas durante el desarrollo de la cumbre de la Unión Europea. Cientos de tractores y miles de manifestantes colapsaron las principales calles de la capital belga en rechazo al pacto comercial entre la UE y el bloque sudamericano, en una jornada marcada por fuertes enfrentamientos con la policía.

Los agricultores rechazan el pacto comercial por temor a la llegada de productos más baratos y de calidad desde Sudamérica

Desde las primeras horas de la mañana, más de 150 tractores bloquearon el centro de la ciudad y el barrio europeo, donde se reunían los líderes del bloque comunitario. Según estimaciones del grupo de presión agrícola Copa-Cogeca, alrededor de 10.000 agricultores participaron de las manifestaciones, a las que se sumaron delegaciones provenientes de distintos países europeos.

Las protestas escalaron con el correr de las horas y derivaron en incidentes con las fuerzas de seguridad. Los manifestantes arrojaron bombas de humo y papas contra la policía, mientras hacían sonar de manera constante las bocinas de los tractores. En respuesta, los efectivos utilizaron cañones de agua a presión para dispersar a los grupos que intentaban acercarse a los edificios oficiales.

“Estamos aquí para decir no al Mercosur”, expresó el ganadero belga Maxime Mabille en declaraciones a la agencia AFP. “Es como si Europa se hubiera convertido en una dictadura”, sostuvo, y apuntó directamente contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien acusó de intentar “imponer el acuerdo” sin contemplar las consecuencias para el sector agrícola.

Los productores temen que el acuerdo comercial facilite la llegada de productos agropecuarios más baratos desde Sudamérica, lo que —según advierten— afectaría la competitividad de los agricultores europeos y pondría en riesgo los estándares de calidad y las condiciones laborales del sector.

El acuerdo con el Mercosur ocupó un lugar central en la agenda de la cumbre de la Unión Europea, que inicialmente estaba enfocada en la financiación de la guerra en Ucrania. El pacto busca crear la mayor zona de libre comercio del mundo y permitiría a la UE aumentar sus exportaciones de vehículos, maquinaria, vinos y bebidas alcohólicas hacia América Latina, en un contexto de crecientes tensiones comerciales a nivel global.

Mientras las negociaciones continúan puertas adentro, las protestas en las calles de Bruselas dejaron en evidencia el fuerte rechazo de una parte del sector agrícola europeo, que promete seguir movilizado contra el avance del acuerdo.

