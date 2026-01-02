El pasado 31 de diciembre de 2025, distintas zonas productivas de San Juan se vieron afectadas por caídas de granizo y fuertes precipitaciones. Ante esta situación, el Gobierno provincial solicitó a los productores que realicen las denuncias correspondientes para poder determinar con precisión los daños y la gravedad de los eventos climáticos registrados.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno Mas, explicó que hasta el momento no se han recibido denuncias formales por parte de los productores. No obstante, aseguró que se están llevando adelante relevamientos técnicos para evaluar el impacto tanto del granizo como de las intensas lluvias.

El funcionario detalló que los departamentos donde se registró caída de granizo fueron Sarmiento, Pocito y Jáchal. En tanto, en Calingasta e Iglesia se produjeron abundantes precipitaciones, que podrían haber afectado zonas productivas. “Hasta ahora el relevamiento que se ha ido haciendo es bastante preliminar. Es decir, contamos con información parcial y puntual de algunos departamentos”, señaló Moreno Mas.

Asimismo, indicó que en la localidad de Pedernal, departamento Sarmiento, se registró la caída de un granizo pequeño, que no habría generado daños de consideración. Una situación similar se dio en la zona sur de Pocito. “Evidentemente, no ha revestido gravedad hasta el momento”, afirmó.

Respecto a Jáchal, el secretario sostuvo: “Estamos realizando el relevamiento para determinar en qué zonas pudo haber afectado más”.

Moreno Mas también se refirió a las lluvias registradas en Calingasta e Iglesia, donde se produjeron crecidas e inundaciones. “Fue básicamente agua. Estamos averiguando cuáles fueron las zonas donde las crecientes pudieron haber causado daños. Hubo problemas de inundaciones, principalmente en la zona de Tamberías, y estamos evaluando si impactaron en áreas productivas”, indicó.

Consultado sobre las denuncias de los damnificados, el funcionario confirmó: “No tenemos denuncias formales de productores todavía. Por eso estamos trabajando con información que nos acercan las cámaras y el Centro de Ingeniería, que nos van orientando con datos preliminares”.

En ese sentido, remarcó la importancia de que los productores afectados se acerquen a realizar el trámite correspondiente.

“Queremos que los productores damnificados se acerquen a Contingencias para poder llevar adelante, sin demoras, el proceso de evaluación individual y determinar los daños por cada producto”, expresó.

Dato

Las denuncias deben realizarse en la Dirección de Contingencias, Módulo 5, cuarto piso del Centro Cívico, a fin de que los equipos técnicos continúen con las evaluaciones y se determine el alcance real de los daños ocasionados por el temporal.