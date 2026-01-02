En lo que promete ser el movimiento más fuerte del mercado de pases de 2026, Racing Club ha iniciado gestiones formales con el Inter de Milán para incorporar a Valentín Carboni.

El talentoso volante creativo de 20 años, quien se consagró como campeón de América en 2024, no cuenta con los minutos deseados en su actual préstamo en el Genoa, lo que ha llevado al club dueño de su pase a evaluar la interrupción de la cesión para buscarle un nuevo destino competitivo.

Publicidad

La figura de Diego Milito, actual presidente de la Academia, resulta determinante en este tablero gracias al vínculo histórico y profesional que mantiene con la directiva italiana.

En Avellaneda reina el optimismo para concretar el arribo del juvenil, quien busca recuperar el brillo y el rodaje necesario a pocos meses del inicio del Mundial. Según trascendió sobre la postura del jugador, este "ya manifestó su firme deseo de sumarse al plantel de Gustavo Costas" con el objetivo de relanzar su carrera profesional.

Publicidad

Durante la presente temporada, el mediocampista surgido de las inferiores de Lanús participó en 15 encuentros entre la Serie A y la Copa Italia, aunque solo integró la alineación titular en seis oportunidades y logró anotar un solo gol. Esta falta de continuidad motiva su salida, pese a que Carboni maneja otras dos ofertas de la propia liga italiana.

Para que la operación se concrete mediante un préstamo, restan definir detalles clave. Primero, el jugador debe rescindir su vínculo con el Genoa, lo cual no representaría una traba.

Publicidad

El punto de negociación actual entre la Academia y el Inter radica en la duración del contrato: mientras el club italiano prefiere una cesión por seis meses hasta el fin de la temporada europea en junio, Racing pretende asegurar al futbolista por un año completo.