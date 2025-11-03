Cultura y Espectáculos > Fuerte
Cande Tinelli tras las amenazas a su hermana Juana: "Nunca fuimos cercanas"
POR REDACCIÓN
Siguen saliendo a la luz datos relacionados con la fuerte interna familiar en el clan Tinelli. El escándalo comenzó después de que Juana Tinelli denunciara haber recibido amenazas y buscara "despegarse de su papá" afirmando que "había muchas decisiones con las que no estaba de acuerdo".
Marcelo Tinelli reaccionó publicando una historia donde mencionaba que toda la familia estaba recibiendo amenazas, aunque aclaró que, si bien era obvio que había algo familiar de por medio, no iba a "ventilar nada por ahora".
En medio de este caos, Pochi de Gossipeame le escribió a Candelaria Tinelli para intentar averiguar qué estaba sucediendo con su hermana, y la respuesta la dejó "helada".
Cande fue categórica y "durísima con Juana". La influencer respondió: "No sé, no tengo relación con ella. No estaba al tanto de esto. Preguntale a Mica que tal vez ella sabe más".
Cuando la periodista intentó entender si el no vínculo era reciente, la respuesta de Candelaria fue aún más contundente: "Nunca tuve una relación cercana con ella". Además, Cande dijo que ella estaba "muy tranquila", que no tenía miedo y que todo lo que pasaba con su hermana le resultaba "muy raro".
El perfil de Javier Flores, el operador turístico señalado por los destrozos en La Pampa del Leoncito
El periodista sanjuanino Alejandro Pellegrinuzzi obtuvo una mención especial en los Premios ADEPA 2025 por su investigación sobre el “cementerio de caballos” en Angaco. Con este reconocimiento, DIARIO HUARPE se posiciona entre los grandes medios del país y celebra un hito para el periodismo de investigación hecho desde San Juan.