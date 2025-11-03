Cande Tinelli tras las amenazas a su hermana Juana: "Nunca fuimos cercanas"

Siguen saliendo a la luz datos relacionados con la fuerte interna familiar en el clan Tinelli. El escándalo comenzó después de que Juana Tinelli denunciara haber recibido amenazas y buscara "despegarse de su papá" afirmando que "había muchas decisiones con las que no estaba de acuerdo".

Marcelo Tinelli reaccionó publicando una historia donde mencionaba que toda la familia estaba recibiendo amenazas, aunque aclaró que, si bien era obvio que había algo familiar de por medio, no iba a "ventilar nada por ahora".

En medio de este caos, Pochi de Gossipeame le escribió a Candelaria Tinelli para intentar averiguar qué estaba sucediendo con su hermana, y la respuesta la dejó "helada".

Cande fue categórica y "durísima con Juana". La influencer respondió: "No sé, no tengo relación con ella. No estaba al tanto de esto. Preguntale a Mica que tal vez ella sabe más".

Cuando la periodista intentó entender si el no vínculo era reciente, la respuesta de Candelaria fue aún más contundente: "Nunca tuve una relación cercana con ella". Además, Cande dijo que ella estaba "muy tranquila", que no tenía miedo y que todo lo que pasaba con su hermana le resultaba "muy raro".