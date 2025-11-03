El crecimiento de María Becerra es imparable, tanto en Argentina —donde se prepara para hacer historia con dos conciertos consecutivos en el estadio de River Plate— como en el exterior. La 'Nena de Argentina' cruzó el Atlántico para desembarcar en España, asumiendo un nuevo rol como asesora del equipo de Sebastián Yatra en el popular reality musical La Voz.

Bajo los focos de la televisión ibérica, la cantante participó en El Podcast de final de mes, conducido por Miki Núñez. En ese espacio, se sinceró sobre diversos aspectos de su vida.

En un momento de la entrevista, María Becerra leyó en voz alta una pregunta inesperada: "¿Cuánto pagarías por volver a ser anónima por un día? Por poder salir a la calle sin que nadie te reconozca”.

Su respuesta, dada con gran ingenio, desarmó a todos los presentes. La cantante afirmó que pagaría “lo que sale un pasaje a Japón”. Explicó que esta sería la solución para lograr su objetivo: "Porque me voy a Japón y no me conoce nadie. Es tal cual. Es que es verdad, sí. Yo si quiero estar tranquila, me voy a esos lugares que no hablan mi idioma, que nadie me conoce y soy una persona normal”. La audiencia del estudio estalló en risas y aplausos por su ingenio.