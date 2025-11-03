El pasado jueves 30 de octubre de 2025, Juana Tinelli se presentó en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal junto a sus padres, Marcelo Tinelli y Paula Robles, para realizar una denuncia por amedrentamiento y amenazas de muerte.

Tras la denuncia, el conductor expresó su preocupación por la situación de su hija en una publicación de Instagram, pero aclaró que prefería "no darle más trascendencia en los medios". Su hija Candelaria (Cande), quien es asidua usuaria de redes, reposteó las palabras de su padre.

En medio de este complejo escenario, llamó la atención que tanto Marcelo Tinelli como Candelaria, junto a El Tirri, decidieron dejar Buenos Aires y viajar a Punta del Este, donde el conductor tiene una hermosa propiedad.

Candelaria utilizó sus historias de Instagram para mostrar parte del viaje. En una de ellas se vio a El Tirri con una especie de capa, lo que provocó el comentario de Cande: "Qué looks estás metiendo". Cande también mostró su pasión por la equitación, al observarse cabalgando y saltando obstáculos. La influencer subió una última historia del conductor que parece mirar un celular junto a un caballo, la cual subtituló "Papá y Contendra" y adjuntó un emoticón de risas.

Si bien Marcelo y Candelaria buscaban bajar la trascendencia mediática del tema, un dato que desató la atención es que Juana dejó de seguir a su padre y a sus hermanos en sus redes, con la excepción de Mica.

Pese al aparente conflicto familiar, en el último posteo de Candelaria, donde se la ve al sol en la playa esteña, el conductor le escribió "Te amo tanto mi Rubi". Ella respondió el afecto con un "yo más". Por su parte, Mica Tinelli agregó un "Lo que los amo", a lo que Candelaria respondió "nosotros a vos y a tus bebés", haciendo referencia a las mascotas de su hermana. No obstante, se señaló que ni Juana ni Francisco se sumaron a estos intercambios.