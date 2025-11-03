Gastón Edul eligió entre su romance con Cande Molfese y Ángela Leiva

La espontaneidad y el humor marcaron una reciente charla entre el periodista deportivo Gastón Edul y Nacho Elizalde, donde Edul realizó una confesión poco habitual sobre su vida personal. Durante el intercambio, Edul admitió haber visto a una de dos figuras conocidas: Cande Molfese o Ángela Leiva.

La intriga se mantuvo durante el diálogo. Nacho Elizalde insistió en obtener una respuesta concreta, ante lo cual Edul, con un tono relajado, reconoció: “A una de las dos personas la vi”.

Publicidad

Edul subrayó que el encuentro se trató simplemente de un momento agradable. El periodista aclaró que "La pasamos muy bien. Pero sin ninguna intención, ¿eh? Nos estamos divirtiendo”.

El periodista, conocido en el ámbito deportivo argentino, se mostró sorprendido por su propia franqueza al abordar estas cuestiones, ya que no suele ser tan directo en este tipo de temas. La identidad de la persona con la que se encontró no fue resuelta durante la conversación, manteniendo la atención de quienes siguieron el diálogo.

Publicidad

Cabe recordar que Edul ha tenido vínculos televisivos con ambas figuras. En el pasado, se refirió a sus ganas de conquistar a Cande Molfese en el reality Bake Off Famosos. También se mencionó un momento "romántico" entre él y Ángela Leiva en ese mismo programa.

Recientemente, Edul y Leiva protagonizaron un intercambio lúdico en redes sociales. Esto ocurrió después de que la cantante se refiriera con humor a una confusión del periodista sobre los géneros musicales, a lo que Leiva lo calificó de “medio cheto, de hecho no escucha nada de música” entre risas. Edul se sumó al juego respondiendo en Instagram con un breve: "Me retó".