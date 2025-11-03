Publicidad
La investigación que llevó a DIARIO HUARPE a los Premios ADEPA

El trabajo de Alejandro Pellegrinuzzi sobre el hallazgo de más de 300 restos de caballos faenados en Angaco fue reconocido con una mención especial en los Premios ADEPA 2025.

Por Federico Rodríguez

Hace 4 horas
Una investigación profunda y comprometida que posicionó a DIARIO HUARPE entre los medios más destacados del país.

El periodismo sanjuanino volvió a destacarse a nivel nacional. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) reconoció a Alejandro Pellegrinuzzi, periodista de DIARIO HUARPE, con una mención especial en la categoría Periodismo de Investigación por su impactante trabajo sobre el “cementerio de caballos” en Angaco.

La investigación reveló el hallazgo de más de 300 restos de caballos faenados en un campo del departamento, destapando una trama de irregularidades y abandono que conmocionó a la provincia. El informe completo, publicado originalmente por DIARIO HUARPE, fue el resultado de semanas de trabajo en territorio, entrevistas, documentación y contraste de fuentes.

Estar entre los galardonados del certamen más prestigioso del país es un orgullo para San Juan y una prueba de que el periodismo de investigación también se hace desde el interior.

👉 Leé la nota completa que distinguió ADEPA y conocé la historia detrás del “cementerio de caballos” en Angaco.

