Los rumores sobre el futuro de los pilotos y equipos de la Fórmula 1 se intensifican conforme se acerca el final de la temporada 2025. El centro de la atención se enfoca en Lewis Hamilton, cuyo bajo rendimiento en su primer año con Ferrari ha abierto la puerta a especulaciones sobre posibles cambios.

El piloto británico todavía no logró subir al podio tras veinte carreras en lo que va de la campaña. Su desempeño ha quedado rezagado frente a lo conseguido por Charles Leclerc, y su única victoria registrada hasta ahora fue en el Sprint de China, en marzo.

Publicidad

En esa línea, figuras importantes del paddock han sugerido a ESPN que, dado su rendimiento, al siete veces campeón del mundo no se le ofrecerá un nuevo contrato cuando el actual finalice a finales de 2026. El contrato de Hamilton proyecta su permanencia en Maranello hasta finales de 2026, con un salario cercano a los 49 millones de euros por año. No obstante, el periódico italiano Corriere della Sera indicó que la continuidad del británico en 2027 dependerá de próximas negociaciones, ya que no hay garantías de una extensión automática.

Uno de los nombres que emerge como opción natural, según ESPN, es el de Oliver Bearman. El piloto británico integra la Academia Ferrari y compite actualmente para Haas. Bearman tuvo un debut destacado como sustituto de Carlos Sainz en Arabia Saudita y Ferrari ha seguido de cerca su evolución. El joven piloto confesó que su objetivo en la vida y su motivación es "poder lograrlo algún día".

Publicidad

El foco también recae sobre George Russell, piloto de Mercedes. Una publicación del Corriere della Sera sugiere que Maranello contempla reclutarlo si se confirma la salida de Hamilton. Russell renovó con Mercedes hasta 2027 bajo una cláusula de rendimiento, pero podría dejar el equipo alemán si este logra fichar a Max Verstappen.