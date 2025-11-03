Virginia Gallardo, electa diputada de Corrientes, se prepara para asumir el 10 de diciembre con la expectativa de dejar su huella en la política nacional. En un diálogo con la prensa, la referente habló abiertamente sobre sus prioridades y el camino recorrido en la campaña.

El mayor desafío de Gallardo es "estar a la altura, básicamente de mis propias exigencias". Ella busca poner lo que quiere para su vida "a disposición de la gente", con la intención de abocarse en los sectores vulnerables.

La campaña de Gallardo fue descrita como "intensa y cargada de afecto popular". La gente la reconoce y le pide fotos, pero también le habla de política "desde un lugar afectivo". Su estilo cercano y humano la diferenció de otros políticos locales.

Gallardo enfatizó su conexión con la vida cotidiana, asegurando: “Yo soy ama de casa, limpio mi casa, cuido a mi hija y busco los descuentos. Sé lo que necesitan los sectores más vulnerables”. Explicó que la gente vio en ella a una "ciudadana más que a una política, alguien que camina la calle y entiende la vida real”.

Durante sus recorridos, la futura diputada escuchó pedidos de diálogo y consenso. Resaltó que no ha hecho "campaña sucia" y apostó al diálogo y redondeo. Aseguró que todos la llamaron por teléfono para felicitarla, y que empezarán a trabajar juntos por la "Argentina próspera que proponemos".