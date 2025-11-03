El horrible momento de Lourdes Fernández tras ser secuestrada por su ex

La vida de Lourdes Fernández ha estado marcada por semanas intensas debido a la situación que vivió junto a Leandro García Gómez. Él sigue detenido y es investigado por privación ilegítima de la libertad y violencia de género, mientras que la cantante sostiene públicamente que no se siente víctima de violencia y que su relación "tóxica" ya no existe.

En este contexto de turbulencia personal y legal, Lourdes ha vuelto al ruedo laboral. Fue parte de la previa del show que dieron los A Teens en el Gran Rex y ratificó que volverá a tocar con las Bandana. Sin embargo, esta vuelta al trabajo se vio empañada por una noticia virtual: alguien hackeó su cuenta de Tik Tok, por lo que tuvo que armar una nueva.

Lourdes Fernández también enfrenta un quiebre en su ámbito familiar y social. La cantante está distanciada de su madre, Mabel, quien fue la primera en realizar la denuncia por la desaparición de su hija. El conflicto también incluye a Lissa Vera por apoyar a Mabel.

Actualmente, Lourdes se está quedando en la casa de una amiga de toda la vida. Su madre, Mabel, aclaró que no tiene un contacto fluido con esta chica, pero confía en que su hija estará bien cuidada. "Sé que si hay algo que la alarme, me van a ubicar. No tengo que tenerla al lado, yo soy mamá y quiero que esté a salvo", había declarado la señora.

Las dudas sobre quién maneja realmente las redes de Lourdes crecen. La semana pasada, apareció Walter, un amigo que se presentó como su community manager. En el ciclo "A la tarde", Walter comentó que manejaba las redes de la cantante desde enero de este año, pero que la relación que ella tenía con Leandro García Gómez los había distanciado.

Walter había señalado que se enteró de la gravedad de la situación por Cata, la mejor amiga de Lourdes, y que se dieron cuenta de que la cantante "no estaba bien" cuando se subió un posteo que "claramente no había sido ninguno de nosotros, el del cumpleaños de él" (Leandro García Gómez).