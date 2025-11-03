Mario Pergolini decidió volver a la pantalla chica con "Otro día perdido" a pesar de haber "dicho y de reiterar que la tele estaba muerta". El ciclo logró instalarse en la medianoche del Trece, no solo con buenas cifras de rating, sino, sobre todo, con muy buena pauta publicitaria.

Debido a este éxito comercial, el canal de Constitución quiere retener al conductor, quien habría renovado su contrato por un año más y además habría conseguido un jugoso aumento salarial.

Fernando Piaggio y Lío Pecoraro, en el ciclo "El run run del espectáculo", revelaron los detalles de la millonaria negociación. Piaggio comentó: “Si ustedes pensaban que en Argentina no había dinero, es mentira, hay".

Pecoraro precisó que Pergolini, quien había dicho que no sabía si seguiría porque volvió a la televisión para "probar", pidió un porcentaje sobre lo que ya estaba cobrando. El monto final del acuerdo fue: “quedó en cien lucas verdes por mes para la pantalla de eltrece”. Pecoraro conjeturó que el canal aceptó debido a que el programa tiene "muy buena pauta" y que Pergolini le vino a dar "otra impronta a la tv”.

A pesar de haber logrado algo "impensado en tiempos de vacas flacas" —la renovación y un gran aumento de sueldo—, "Otro día perdido" recibió bastantes críticas.

Laura Ubfal criticó el ciclo sin medias tintas, señalando: "Me aburre". Ubfal explicó que en las entrevistas, el conductor reitera datos ya sabidos de la vida de sus invitados, poniendo como ejemplo que cuando estuvo Marcelo Polino hablaron de sus inicios de mago y que fue pareja de la hija de Pipo Pescador.

Laura Ubfal no fue la única crítica. Cuando Fede Flowers le preguntó a Chiche Gelblung su opinión, el veterano periodista fue letal: "Ese programa no es el fuerte de Pergolini, es un programa más". Gelblung incluso sugirió que "Lo hacía mejor Wainraich”.