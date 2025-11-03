La vida sentimental de Franco Colapinto se convirtió en noticia tras revelarse su reciente romance con la cantante uruguaya Meri Deal. Sin embargo, esta nueva relación generó un mensaje de advertencia directo de la escudería Alpine.

Según se explicó en el programa Implacables, Alpine le aconsejó a Colapinto que dejara "un poco de lado lo que son las relaciones mediáticas". Esta advertencia refleja la preocupación de la escudería por la exposición del joven piloto y la repercusión que esta pudiera tener en los medios.

Publicidad

El mensaje de Alpine dejó en claro que la prioridad debe estar en la carrera de Colapinto y no en los romances que puedan llamar la atención de la prensa.

La preocupación de la escudería está ligada al seguimiento mediático que siempre acompaña a la figura de Colapinto. Se le recordó al piloto que su vida personal no debe interferir con sus objetivos en las pistas, y la advertencia enviada lo dejó muy claro.

Publicidad

De hecho, la comunicación de Alpine se produce "después de lo que ocurrió con la China Suárez". Finalmente, según detallaron en Implacables, a Colapinto "se le recomendó que se concentre más en las carreras".