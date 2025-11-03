El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, se refirió a las quejas de empresarios del rubro nocturno tras la intervención de efectivos policiales en un boliche el último fin de semana. Desde el sector plantearon su malestar por lo que consideraron un “exceso” en los controles realizados por personal de la Policía de San Juan y grupos especiales.

Delgado aclaró que los procedimientos forman parte de un plan de control regular dispuesto por la fuerza. “La Policía está cumpliendo con su deber. Los operativos son habituales y buscan detectar irregularidades. Cuando se incrementan los controles, es natural que algunos se sientan incómodos, pero esto es parte del trabajo para garantizar el cumplimiento de la ley”, sostuvo el funcionario a DIARIO HUARPE.

El secretario destacó además que los empresarios tendrán la posibilidad de expresar sus inquietudes en una mesa de diálogo. “Ya he recibido pedidos de reunión de varios responsables de locales nocturnos. Las puertas del Ministerio están abiertas para escucharlos. Si hay cuestiones que deban revisarse o criterios que ajustar, lo haremos siempre con razonabilidad y en coordinación con las fuerzas de seguridad”, expresó.

Consultado sobre la posibilidad de modificar la legislación vigente, Delgado adelantó que evaluarán propuestas junto al sector. “Algunos empresarios mencionaron un proyecto de cambio de ley que había sido impulsado antes de mi gestión. Vamos a analizarlo. Si el proyecto existe, lo fortaleceremos; y si no, iniciaremos uno nuevo, pero siempre dentro del marco jurídico y con el objetivo de proteger al ciudadano”, afirmó.

Finalmente, el secretario reiteró que el compromiso del Gobierno es mantener el orden y la seguridad en todos los espacios públicos. “Los controles van a continuar porque son necesarios. Lo importante es que el trabajo se haga con equilibrio, escuchando a todos los sectores, pero sin renunciar al deber de hacer cumplir la ley”, concluyó.