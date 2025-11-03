Cultura y Espectáculos > Escándalo
La bruja de Morena Rial reveló amenazas, drogas y robos de la mediática
POR REDACCIÓN
La situación legal de More Rial, actualmente detenida, se complica aún más tras el explosivo testimonio de una mujer identificada como "Coral", quien es vinculada a la mediática como su "bruja".
More Rial se encuentra detenida en el marco de una causa que investiga el accionar de una banda dedicada al robo de casas en la zona norte del conurbano. Sobre ella pesa la sospecha de haber actuado como "facilitadora," marcando las viviendas en un trabajo de "inteligencia" y prestando su vehículo para cometer los delitos. Incluso, se dice que Rial iba con uno de sus hijos, el menor, "por si había que despistar" a la policía.
En un testimonio con un "llamativo y muy particular tono de voz", Coral reveló los detalles de su vínculo con la hija de Jorge Rial y la tensión que vivieron.
Coral la acusó directamente, diciendo: "Me tuve que anestesiar porque la verdad, boluda, porque no podía creer lo que estaba viviendo. No me quedó otra, me obligaste".
En ese momento, según el relato de Coral, Morena la amenazó sin rodeos: "Ah, por cierto, me dijo, 'no te olvidés que tengo videos'". Ante esto, Coral replicó: "¿Pero quién soy, boluda? [...] More, encargate de tus hijos que te necesitan".
Coral también se refirió de manera mordaz a la forma en que se produjo la detención de Morena. La "bruja" la aconsejó: "Hablá con papá. Hablá con 'George'".
Además, criticó la imprudencia con la que More supuestamente habría operado: "Pero paráaaaa, vinchuca, te tuvieron dos días de gila, te tuvieron dos días en cana, ¿Pero qué re robaste, salame? ¿Quién va a robar con un coso fucsia, boluda? Era obvio que te iban a agarrar, pelotuda".
Tras el testimonio de Coral, la situación de Morena Rial se encuentra "cada vez más comprometida".
