El pasado viernes, el municipio de Caucete comenzó con los primeros festejos por el Día del Estudiante, eligiendo a sus anfitriones de la Fiesta de la Juventud. En la competencia resultó electa Carla Ortar, una joven caucetera de 18 años que este 23 de septiembre viajará hasta la provincia de Jujuy para participar de la Fiesta Nacional del Estudiante y buscará un lugar como reina de los estudiantes a nivel nacional.

"Mi familia, mis compañeros y el padre Aníbal de la escuela a la que voy fueron los que me alentaron a presentarme para ser anfitriona. Nunca me había presentado a ningún evento de este tipo, es la primera vez y me siento muy entusiasmada", comenzó diciendo Carla Ortar, a DIARIO HUARPE.

Publicidad

La joven, estudiante del Colegio Cristo Rey, comentó que el próximo domingo 18 de septiembre emprenderá viaje hacia la provincia de Jujuy, donde espera poder dejar en alto a su Caucete natal y la provincia. "Estoy muy ansiosa y muy feliz de poder ser yo la elegida de entre las 16 chicas que nos presentamos. Todas éramos representantes de una escuela diferente", contó la muchacha.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Hasta la Fiesta Nacional del Estudiante, Carla llegará acompañada de su hermana mayor. "Yo elegí ir con ella porque ya conoce, también viajó como representante de la provincia en el 2018, así que me siento segura con ella como apoyo, sabiendo que me va a aconsejar bien y tengo la posibilidad de contar con su experiencia", destacó.

"Es la primera vez que me presentó en un concurso de este tipo, y estoy muy ansiosa y feliz, es como un sueño todo lo que está pasando. Nunca me imaginé que podía pasarme todo esto", dijo Carla.

La joven reparte su tiempo entre el estudio, ya se encuentra en el último año del secundario del Colegio Cristo Rey y el deporte que practica desde muy chica. Actualmente, pertenece al equipo de hockey sobre césped del Club Cooperativa Justo Castro. Otro de sus hobbies, según contó a este medio, es el arte de la manicura. "Me gusta mucho pintarme las uñas".

El evento

La Fiesta Nacional del Estudiante se celebra todos los años en el mes de septiembre en la provincia de Jujuy, en la semana previa al día de la primavera y del estudiante. La primera vez que se hizo, fue en el año 1950 y se celebraba a nivel provincial. Dos décadas después, la fiesta tomó carácter nacional, y actualmente se la conoce como la Capital de la Juventud, dado que jóvenes de todo el país, llega para disfrutar de los diferentes eventos que se desarrollan durante toda una semana, hasta culminar con la elección de la Reina Nacional del Estudiante.