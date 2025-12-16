El Banco Nación tiene un nuevo presidente: Darío Wasserman, quien fue designado para liderar la entidad financiera estatal. Su nombramiento representa un cambio importante en la conducción del banco más grande del país.

Wasserman asume en un momento clave para la economía nacional, con desafíos en materia financiera y desarrollo productivo. Su experiencia y trayectoria serán fundamentales para afrontar las metas que el banco se proponga en los próximos años.

Publicidad

Si bien no se han difundido detalles específicos sobre su plan de gestión, la expectativa está puesta en cómo impulsará políticas que favorezcan tanto a las pequeñas y medianas empresas como a los sectores más vulnerables.