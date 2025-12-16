Publicidad
Darío Wasserman asumió como nuevo presidente del Banco Nación

Darío Wasserman fue designado al frente del Banco Nación, marcando un nuevo rumbo en la entidad financiera estatal.

Hace 1 hora

El Banco Nación tiene un nuevo presidente: Darío Wasserman, quien fue designado para liderar la entidad financiera estatal. Su nombramiento representa un cambio importante en la conducción del banco más grande del país.

Wasserman asume en un momento clave para la economía nacional, con desafíos en materia financiera y desarrollo productivo. Su experiencia y trayectoria serán fundamentales para afrontar las metas que el banco se proponga en los próximos años.

Si bien no se han difundido detalles específicos sobre su plan de gestión, la expectativa está puesta en cómo impulsará políticas que favorezcan tanto a las pequeñas y medianas empresas como a los sectores más vulnerables.

