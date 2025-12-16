El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este martes un encuentro con la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) en el marco de las negociaciones legislativas para la reforma laboral y tributaria que impulsa el Gobierno. En la reunión, se abordaron temas clave como la reforma laboral, la formalización del empleo y el fomento de la inversión.

Caputo compartió en su cuenta de X una fotografía junto al presidente de la UIA, Martín Rappallini, y otros miembros de la dirigencia industrial, y destacó que acordaron “repetirla periódicamente y trabajar juntos para seguir bajando el costo argentino”.

El encuentro se realizó en medio del debate parlamentario sobre la modificación de las leyes laborales, impulsadas por la administración de Javier Milei. El ministro aseguró que el objetivo es “hacer nuestra industria cada día más competitiva” mediante un diálogo constante con el sector industrial.

En contraste, la Confederación General del Trabajo (CGT) manifestó su rechazo al proyecto de reforma laboral, convocando para el 18 de diciembre a una movilización en Plaza de Mayo. El dirigente Sola expresó: “Claramente nos oponemos terminantemente a cada uno de los puntos que establece este proyecto de reforma laboral. Es una situación que, efectivamente, transita por la precarización laboral. Es un paso más a esa informalidad”.

Asimismo, Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio, calificó la iniciativa oficial como “regresiva” y criticó la falta de voluntad para establecer un espacio de negociación genuino: “Sin una mesa formal con representación del mundo del trabajo, la CGT no acompañará ningún cambio que retroceda derechos adquiridos”.

La semana pasada, la CGT también se reunió con legisladores nacionales peronistas para analizar la reforma y la situación laboral de sectores como el citrus y el avícola en Entre Ríos. Participaron en ese encuentro dirigentes sindicales junto a los diputados Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Adán Bahl.

Respecto a la reforma laboral, el proyecto propone cambios sustanciales en la legislación vigente. Entre los principales puntos se encuentran nuevas reglas para las vacaciones, la incorporación del banco de horas, modificaciones en los criterios para indemnizaciones, redefinición del régimen de despidos y ajustes en los procedimientos judiciales y administrativos relacionados con el trabajo.

Desde el oficialismo, se sostiene que la reforma busca modernizar el marco normativo laboral para ambos sectores, público y privado, proponiendo un “reordenamiento” que permita mayor flexibilidad y herramientas actualizadas para la relación laboral.