Sociedad > Controles policiales
Verano 2026: documentación obligatoria para circular en auto y evitar multas en la ruta
POR REDACCIÓN
Con la temporada estival de 2026 a la vuelta de la esquina, los conductores deben estar atentos a los requisitos legales para transitar por las rutas sin inconvenientes. La documentación obligatoria para circular en auto es esencial para evitar multas y otros problemas legales durante los viajes.
Entre los documentos que se deben portar obligatoriamente se encuentran la licencia de conducir vigente, la cédula verde o azul del vehículo, el comprobante de seguro obligatorio y la verificación técnica vehicular al día. Estos papeles son necesarios para demostrar que el vehículo está autorizado y que el conductor cumple con las normativas vigentes.
Además, es recomendable que los conductores lleven consigo el DNI y, en caso de circular con menores, la documentación correspondiente que acredite la autorización para su traslado. Cumplir con estos requisitos facilita el paso por controles policiales y evita sanciones que pueden afectar la experiencia del viaje.
Las autoridades de tránsito recuerdan que la falta de cualquiera de estos documentos puede derivar en multas económicas, retención del vehículo e incluso demoras que alteren los planes de vacaciones. Por eso, es fundamental revisar y preparar toda la documentación antes de emprender el viaje.
Prepararse adecuadamente para circular durante el verano 2026 no solo ayuda a evitar multas, sino que también garantiza una experiencia más segura y tranquila en las rutas.
- Documento Nacional de Identidad (DNI): El DNI debe estar vigente, es decir que no tenga vencida la fecha de renovación obligatoria. Ese documento se debe llevar en formato físico
- Licencia Nacional de Conducir: A diferencia del DNI, el carnet habilitante válido es el digital, que no tiene vencimiento y que se puede visualizar en la App MiArgentina, donde además tiene un código QR que se renueva automáticamente cada 24hs. La Licencia Nacional de Conducir debe estar emitida por la misma jurisdicción en la que está asentado el domicilio del DNI. Ese es un dato que muchos desconocen y que es motivo de infracción o retención de la licencia.
- Cédula de identificación del automotor: La popular cédula verde que ya no es de ese color, es el documento que contiene los datos del vehículo y del titular del mismo. Se puede exhibir a través de la App MiArgentina, pero algunas jurisdicciones la exigen en formato físico. Es recomendable llevarla en ambos modos. Para quienes no son los titulares del automóvil pero lo vayan a conducir sin la presencia del titular, se debe generar la autorización de manejo en la misma App del Gobierno. Esa autorización es un simple trámite que se hace en pocos minutos y se puede habilitar y deshabilitar cuantas veces quiera por parte del titular.
- Seguro automotor: La costancia debe demostrar el tipo de cobertura y su vigencia de la póliza. Este documento, en general, se exhibe en formato digital sin problema alguno, tanto con el carnet como con un certificado vía mail. Si se puede llevar impreso el comprobante del último pago siempre puede ser de utilidad en caso de controles más estrictos en algunas provincias.
- Oblea de VTV: La oblea es el certificado en sí misos del estado mecánico del automóvil. Debe estar pegada en el parabrisas. La inspección técnica vehicular es obligatoria en todas las jurisdicciones y debe estar visible en el lugar que lo recomiendan los operarios de VTV o RTO. Si se circula con una oblea que ya caducó se está en infracción y dependiendo la provincia se puede aplicar una multa o impedir que el vehículo continúe circulando.
- Pago de Patente: El último documento que es recomendable llevar al salir a la ruta es el último pago del impuesto automotor, patente, que si bien no es exigible a nivel nacional, si lo es en algunas jurisdicciones provinciales.